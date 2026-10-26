Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kelola Tekanan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan sehari-hari dan waktu yang dibutuhkan tubuh untuk memulihkan tenaga.

Berbagai aktivitas, interaksi sosial, serta tuntutan pekerjaan mungkin menyita perhatianmu hingga kebutuhan untuk beristirahat tidak terasa begitu mendesak.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai mengenali batas kemampuan diri dan tidak terus memaksakan aktivitas ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan memberi kesempatan bagi tubuh agar dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.

Kamu dapat menyegarkan diri melalui kegiatan sederhana seperti berjalan santai di luar ruangan, bersepeda dengan kecepatan ringan, atau melakukan peregangan setelah duduk terlalu lama.

Pilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi fisik dan lakukan secara bertahap tanpa merasa harus mengejar target olahraga yang justru membuat tubuh terbebani.

Selain menjaga kebugaran, Libra perlu memperhatikan kualitas tidur, terutama jika pikiran masih dipenuhi urusan pekerjaan atau persoalan hubungan ketika malam tiba.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 26 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Tenangkan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 26 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Tenangkan Pikiran

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.49 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Kesibukan dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Kesibukan dan Istirahat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.29 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Lewat Kebiasaan Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Lewat Kebiasaan Sehat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.24 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore