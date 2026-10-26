Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kelola Tekanan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan sehari-hari dan waktu yang dibutuhkan tubuh untuk memulihkan tenaga.
Berbagai aktivitas, interaksi sosial, serta tuntutan pekerjaan mungkin menyita perhatianmu hingga kebutuhan untuk beristirahat tidak terasa begitu mendesak.
Libra sebaiknya mulai mengenali batas kemampuan diri dan tidak terus memaksakan aktivitas ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan memberi kesempatan bagi tubuh agar dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.
Kamu dapat menyegarkan diri melalui kegiatan sederhana seperti berjalan santai di luar ruangan, bersepeda dengan kecepatan ringan, atau melakukan peregangan setelah duduk terlalu lama.
Pilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi fisik dan lakukan secara bertahap tanpa merasa harus mengejar target olahraga yang justru membuat tubuh terbebani.
Selain menjaga kebugaran, Libra perlu memperhatikan kualitas tidur, terutama jika pikiran masih dipenuhi urusan pekerjaan atau persoalan hubungan ketika malam tiba.
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Jawa Pos
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