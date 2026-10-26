Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 26 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Tenangkan Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai kesibukan.

Kecenderungan memikirkan banyak hal secara mendalam dapat membuatmu sulit berhenti memikirkan pekerjaan, bahkan ketika aktivitas harian sebenarnya sudah selesai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Agar pikiran tidak terus dipenuhi daftar tanggung jawab, Virgo dapat mencoba mencatat pekerjaan yang perlu diselesaikan pada hari berikutnya sebelum mengakhiri aktivitas.

Cara sederhana ini dapat membantu mengurangi kebiasaan mengulang berbagai rencana di dalam kepala ketika seharusnya kamu mulai beristirahat.

Tentukan pula batas waktu untuk bekerja dan hindari terus menambah tugas ketika tenaga mulai berkurang.

Menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan diri dapat membantu menjaga produktivitas tanpa membuat tubuh terus berada dalam tekanan.