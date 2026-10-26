Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.49 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 26 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai kesibukan.

Kecenderungan memikirkan banyak hal secara mendalam dapat membuatmu sulit berhenti memikirkan pekerjaan, bahkan ketika aktivitas harian sebenarnya sudah selesai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Agar pikiran tidak terus dipenuhi daftar tanggung jawab, Virgo dapat mencoba mencatat pekerjaan yang perlu diselesaikan pada hari berikutnya sebelum mengakhiri aktivitas.

Cara sederhana ini dapat membantu mengurangi kebiasaan mengulang berbagai rencana di dalam kepala ketika seharusnya kamu mulai beristirahat.

Tentukan pula batas waktu untuk bekerja dan hindari terus menambah tugas ketika tenaga mulai berkurang.

Menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan diri dapat membantu menjaga produktivitas tanpa membuat tubuh terus berada dalam tekanan.

Dari sisi kebugaran, Virgo sebaiknya tetap meluangkan waktu untuk bergerak meskipun jadwal harian cukup padat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Kesibukan dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Kesibukan dan Istirahat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.29 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Lewat Kebiasaan Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Lewat Kebiasaan Sehat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.20 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore