Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Kesibukan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama jika belakangan ini kamu menghadapi tekanan pekerjaan atau memikirkan persoalan yang belum terselesaikan.
Keinginan untuk terus bergerak maju memang dapat mendorong produktivitas, tetapi memaksakan diri tanpa memperhatikan kondisi tubuh justru berisiko membuat energi cepat terkuras.
Ketika pikiran mulai terasa sesak oleh berbagai tuntutan, Leo sebaiknya meninjau kembali jadwal harian dan membedakan pekerjaan yang harus segera diselesaikan dengan hal-hal yang masih bisa ditunda.
Menyusun daftar prioritas dapat membantu kamu mengatur tenaga secara lebih bijaksana sehingga tidak merasa harus menyelesaikan semua persoalan dalam waktu bersamaan.
Jika pekerjaan terasa menumpuk, pecahlah tanggung jawab besar menjadi beberapa langkah yang lebih sederhana agar proses penyelesaiannya terasa lebih ringan.
Leo juga perlu memperhatikan kondisi mata dan otot tubuh, terutama ketika aktivitas sehari-hari mengharuskanmu menatap layar komputer atau ponsel dalam waktu lama.
Sesekali alihkan pandangan dari layar, ubah posisi duduk, dan lakukan peregangan ringan untuk mengurangi ketegangan akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.
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