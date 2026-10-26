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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Lewat Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui rutinitas yang membantu menjaga kebugaran fisik sekaligus ketenangan pikiran.

Semangat yang mulai meningkat dapat membuatmu lebih aktif menjalani berbagai kegiatan, tetapi jangan sampai dorongan tersebut membuat kebutuhan dasar tubuh terabaikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer sebaiknya mulai memperhatikan kembali pola makan sehari-hari, termasuk kandungan gizi, kebersihan, dan kualitas bahan makanan yang dikonsumsi.

Mengutamakan makanan bergizi seimbang serta membatasi hidangan yang terlalu berminyak atau banyak melalui proses pengolahan dapat membantu membangun kebiasaan makan yang lebih teratur.

Di tengah kesibukan, usahakan tidak melewatkan waktu makan hanya karena ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.

Tubuh tetap membutuhkan asupan energi yang cukup agar kamu dapat menjalani aktivitas tanpa mudah merasa lemas atau kehilangan konsentrasi.

Memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari juga penting, terutama ketika jadwal kegiatan cukup padat dan kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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