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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.20 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 26 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur ritme kegiatan agar tubuh tetap bugar dan pikiran tidak terlalu terbebani oleh berbagai urusan.

Padatnya komunikasi, banyaknya informasi yang diterima, serta beragam tanggung jawab yang harus diselesaikan bisa membuatmu sulit merasa rileks apabila tidak menyediakan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya tidak memaksakan diri untuk terus aktif ketika tubuh dan pikiran mulai membutuhkan jeda.

Kebiasaan memikirkan beberapa persoalan secara bersamaan dapat menguras perhatian, terutama ketika pekerjaan, urusan pribadi, dan berbagai pesan yang masuk menuntut respons dalam waktu berdekatan.

Cobalah memberikan jarak di antara kegiatan agar kamu memiliki kesempatan untuk mengembalikan konsentrasi dan menenangkan pikiran.

Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, sempatkan berdiri, melakukan peregangan sederhana, atau berjalan sebentar sebelum kembali melanjutkan tugas.

Pergerakan ringan secara berkala dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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