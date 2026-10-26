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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces (19 Februari–20 Maret) mungkin menghadapi kembali kenangan masa lalu yang memunculkan perasaan kurang nyaman.

Pengaruh Bulan di Taurus mengingatkan Anda untuk tetap menjalani rutinitas yang membuat pikiran lebih tenang.

Hindari terlalu larut dalam pikiran negatif dan cobalah menghadapi setiap persoalan secara bertahap. Percayalah pada kemampuan diri sendiri untuk melewati hari dengan lebih baik.

Kabar positif datang dari sektor keuangan yang berpeluang menunjukkan perbaikan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil berarti di kemudian hari.

Dalam kehidupan asmara, kedekatan emosional dengan pasangan bisa semakin kuat, sedangkan Pisces yang masih lajang mungkin mulai tertarik kepada seseorang yang sebelumnya hanya dianggap teman mengobrol.

Di tengah berbagai aktivitas, jangan abaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat. Berikut ramalan Pisces selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Pisces

Pengaruh Venus berpotensi mempererat hubungan emosional Pisces dengan pasangan. Anda dan orang terkasih mungkin lebih mudah memahami perasaan satu sama lain sehingga hubungan terasa semakin dekat.

Meski begitu, perubahan suasana hati bisa muncul akibat persoalan kecil. Karena itu, usahakan untuk tidak langsung bereaksi berlebihan ketika menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan.

Komunikasi yang tenang dapat membantu mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi persoalan besar.

Jika ada hal yang mengganggu pikiran, sampaikan dengan cara yang baik agar pasangan memahami apa yang Anda rasakan.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang mungkin mendapati perasaan tertarik kepada seseorang yang selama ini hanya menjadi teman berbincang santai.

Kedekatan yang awalnya terasa biasa saja bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nikmati proses tersebut tanpa terburu-buru menentukan arah hubungan. Berikan waktu bagi perasaan untuk tumbuh secara alami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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