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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kendalikan Stres

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Senin, 26 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui keseimbangan kondisi fisik dan emosional agar berbagai aktivitas dapat dijalani dengan lebih nyaman.

Perubahan suasana hati, menurunnya energi, atau meningkatnya ketegangan akibat kesibukan bisa memengaruhi kenyamanan sepanjang hari jika tidak diimbangi dengan kebiasaan menjaga kesehatan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya lebih peka terhadap perubahan emosi, terutama ketika menghadapi situasi yang memicu rasa kesal atau kecewa.

Ketika pikiran sedang terbebani, persoalan sederhana terkadang terasa lebih sulit dihadapi sehingga kamu perlu memberi diri sendiri waktu untuk menenangkan diri sebelum memberikan tanggapan.

Jangan memaksakan diri untuk segera menyelesaikan setiap persoalan ketika suasana hati sedang kurang stabil.

Berhenti sejenak, mengatur napas, atau menjauh sebentar dari situasi yang menimbulkan tekanan dapat membantu memberikan ruang untuk berpikir lebih jernih.

Aktivitas fisik ringan juga bisa menjadi pilihan untuk membantu tubuh tetap aktif sekaligus mengurangi ketegangan setelah menjalani rutinitas yang padat.

Editor: Novia Tri Astuti
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