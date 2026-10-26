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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.45 WIB

Ramalan Zodiak Libra Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa suasana nostalgia yang mungkin membuat Anda kembali mengingat berbagai kenangan indah dari masa lalu.

Pengaruh Bulan di Taurus mendorong Anda untuk meluangkan waktu sejenak, menenangkan pikiran, dan memahami perasaan yang muncul.

Dalam kehidupan asmara, pembicaraan mengenai rencana masa depan dapat menjadi topik penting bersama pasangan.

Sementara itu, kesempatan menunjukkan kemampuan baru terbuka di tempat kerja. Jalani aktivitas dengan teratur dan sisihkan waktu untuk beristirahat agar keseimbangan emosional tetap terjaga.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Libra pada Selasa, 27 Oktober 2026, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Libra

Kehidupan asmara Libra berpotensi terasa lebih hangat melalui kenangan yang pernah dibangun bersama pasangan.

Anda mungkin ingin menghabiskan waktu untuk melihat kembali foto-foto lama, mengenang pengalaman menyenangkan, atau membicarakan perjalanan hubungan yang telah dilalui.

Aktivitas sederhana tersebut dapat mempererat kedekatan emosional dan mengingatkan Anda pada hal-hal yang membuat hubungan terasa istimewa.

Selain mengenang masa lalu, pasangan mungkin mulai membicarakan rencana besar, seperti pindah rumah atau menambah anggota keluarga.

Hadapi percakapan tersebut dengan pikiran terbuka dan berikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan harapan.

Keputusan penting sebaiknya dibicarakan bersama agar dapat disesuaikan dengan kesiapan dan kondisi kedua belah pihak.

Bagi Libra yang masih lajang, pertemuan dengan seseorang yang menarik mungkin terjadi melalui acara sosial atau perantara teman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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