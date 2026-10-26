3 Zodiak yang Bakal Tersenyum Lebar di Akhir Oktober 2026, Duit Gede Datang Menghampiri

JawaPos.com - Bulan Oktober diprediksi masih menyimpan kejutan bagi segelintir orang yang terpilih.

Keberuntungan sangat mungkin akan menuntun orang-orang yang hoki ini pada banyak kesuksesan.

Tentunya keberhasilan yang diraih juga diikuti oleh berbagai kebaikan lain, salah satunya rezeki dalam bentuk materi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal tersenyum lebar di akhir Oktober 2026 saat duit gede datang menghampiri.

1. Zodiak Scorpio

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak scorpio dikatakan akan merasakan periode indah di akhir Oktober 2026 ini.

Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini rezeki akan datang menghampiri hidup mereka.

Orang-orang yang berzodiak satu ini dimungkinkan akan memperoleh uang dalam jumlah banyak.

Rezeki tak terduga hadir karena dalam bekerja mereka senantiasa gigih, tidak mudah putus asa dan bekerja keras.