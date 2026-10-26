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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.38 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Senin, 26 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Perhatian Tulus

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Senin, 26 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya memberikan perhatian yang tulus agar hubungan tetap hangat di tengah kesibukan sehari-hari.

Tumpukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab pribadi mungkin membuat waktu bersama pasangan semakin terbatas, sehingga komunikasi berisiko hanya berpusat pada urusan praktis yang perlu segera diselesaikan.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyediakan waktu khusus untuk menikmati kebersamaan tanpa terus memikirkan pekerjaan atau kewajiban lainnya.

Hubungan tidak selalu membutuhkan kegiatan istimewa untuk mempertahankan kedekatan emosional.

Makan bersama, berjalan santai, atau bertukar cerita setelah menjalani hari yang melelahkan dapat menjadi kesempatan untuk kembali memahami perasaan satu sama lain.

Percakapan ringan juga bisa membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman, terutama jika belakangan ini kalian terlalu sering membicarakan masalah dan tanggung jawab.

Jika terdapat persoalan yang belum menemukan jalan keluar, jangan merasa harus menyelesaikannya sekaligus dalam satu kesempatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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