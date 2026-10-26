Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kehangatan di Tengah Kesibukan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 26 Oktober 2026, mengajakmu menyeimbangkan berbagai tanggung jawab dengan kebutuhan untuk menjaga kedekatan bersama orang terkasih.

Padatnya aktivitas pekerjaan maupun urusan keluarga mungkin membuat waktu untuk pasangan terasa semakin sedikit, tetapi hubungan tetap membutuhkan perhatian agar ikatan emosional tidak merenggang.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, kesibukan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan komunikasi dan kebersamaan.

Pasangan mungkin memahami bahwa kamu memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, tetapi tetap membutuhkan kepastian bahwa dirinya memiliki tempat penting dalam kehidupanmu.

Kamu tidak harus menyiapkan kejutan besar atau memberikan hadiah mahal untuk menunjukkan rasa sayang.

Meluangkan waktu untuk berbincang, mendengarkan cerita pasangan dengan sungguh-sungguh, atau melakukan kegiatan sederhana bersama bisa menjadi cara bermakna untuk menjaga kehangatan hubungan.