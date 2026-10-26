Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.13 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kehangatan di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 26 Oktober 2026, mengajakmu menyeimbangkan berbagai tanggung jawab dengan kebutuhan untuk menjaga kedekatan bersama orang terkasih.

Padatnya aktivitas pekerjaan maupun urusan keluarga mungkin membuat waktu untuk pasangan terasa semakin sedikit, tetapi hubungan tetap membutuhkan perhatian agar ikatan emosional tidak merenggang.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, kesibukan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan komunikasi dan kebersamaan.

Pasangan mungkin memahami bahwa kamu memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, tetapi tetap membutuhkan kepastian bahwa dirinya memiliki tempat penting dalam kehidupanmu.

Kamu tidak harus menyiapkan kejutan besar atau memberikan hadiah mahal untuk menunjukkan rasa sayang.

Meluangkan waktu untuk berbincang, mendengarkan cerita pasangan dengan sungguh-sungguh, atau melakukan kegiatan sederhana bersama bisa menjadi cara bermakna untuk menjaga kehangatan hubungan.

Jika akhir-akhir ini muncul perbedaan pendapat, cobalah menghadapi persoalan tersebut dengan kepala dingin dan pikiran terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 26 Oktober 2026: Perkuat Ikatan dengan Ketulusan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Senin, 26 Oktober 2026: Perkuat Ikatan dengan Ketulusan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.41 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Senin, 26 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Perhatian Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Senin, 26 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Perhatian Tulus

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.38 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Senin, 26 Oktober 2026: Kehangatan Tumbuh dari Perhatian Sederhana - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Senin, 26 Oktober 2026: Kehangatan Tumbuh dari Perhatian Sederhana

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.08 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore