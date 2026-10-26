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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.03 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Senin, 26 Oktober 2026: Jaga Kepercayaan dan Hindari Prasangka

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Senin, 26 Oktober 2026, membutuhkan sikap yang lebih tenang agar kedekatan dengan pasangan tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan masing-masing.

Perasaan yang lebih sensitif dapat membuatmu mudah memikirkan perubahan kecil dalam hubungan, tetapi keterbukaan dan komunikasi yang jujur bisa membantu mencegah kesalahpahaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang telah memiliki pasangan, cobalah menyeimbangkan keinginan untuk selalu dekat dengan kesediaan memberikan ruang bagi orang yang kamu sayangi.

Kamu mungkin merasa kurang diperhatikan ketika pasangan sedang sibuk atau tidak menunjukkan perhatian seperti biasanya.

Namun, keadaan tersebut belum tentu menandakan bahwa perasaannya telah berubah atau hubungan kalian sedang menghadapi persoalan serius.

Sebelum membiarkan berbagai dugaan berkembang, tanyakan keadaannya secara langsung dan berikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang sedang dihadapi.

Pendekatan yang tenang dapat membantumu memahami situasi dengan lebih baik sekaligus mengurangi risiko munculnya konflik akibat kesimpulan yang terburu-buru.

Editor: Novia Tri Astuti
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