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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.01 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Senin, 26 Oktober 2026: Evaluasi Anggaran demi Finansial Lebih Sehat

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Senin, 26 Oktober 2026, menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebiasaan mengelola uang dan memperbaiki keputusan finansial yang dirasa kurang tepat.

Kamu mungkin mulai menyadari bahwa sejumlah pengeluaran tidak memberikan manfaat sebanding atau terdapat rencana keuangan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Daripada terus memikirkan keputusan pembelian yang sudah terjadi, Libra sebaiknya mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut agar pengelolaan uang ke depan menjadi lebih terarah.

Cobalah memeriksa kembali catatan pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui bagian anggaran yang paling banyak menyerap dana.

Pastikan kebutuhan pokok, pembayaran tagihan, dan kewajiban rutin tetap menjadi prioritas sebelum kamu mengalokasikan uang untuk keperluan tambahan.

Jika menemukan pengeluaran yang sebenarnya masih bisa dihindari, pertimbangkan untuk mengurangi atau menundanya agar kondisi keuangan tidak semakin terbebani.

Libra juga perlu lebih bijaksana ketika menggunakan uang untuk menunjang penampilan atau mengikuti berbagai kegiatan sosial.

Editor: Novia Tri Astuti
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