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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.00 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Senin, 26 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi Jujur

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Senin, 26 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih hangat ketika kamu mampu meluangkan waktu untuk pasangan dan memahami kebutuhan emosionalnya.

Di tengah berbagai aktivitas yang menyita perhatian, komunikasi yang tulus dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga hubungan tetap dekat dan menghindari kesalahpahaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, jangan biarkan kesibukan membuat interaksi sehari-hari hanya menjadi rutinitas tanpa kedekatan emosional.

Meskipun tidak selalu memiliki banyak waktu untuk bersama, kamu tetap bisa menunjukkan kepedulian melalui percakapan ringan dan perhatian terhadap hal-hal yang dianggap penting oleh pasangan.

Cobalah menanyakan apa yang sedang memenuhi pikirannya, bagaimana aktivitasnya berjalan, atau apakah terdapat sesuatu yang ingin ia ceritakan.

Saat pasangan berbicara, berikan perhatian penuh tanpa buru-buru menyela atau mengalihkan pembahasan kepada pengalamanmu sendiri.

Kebiasaan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dapat membuat orang yang kamu sayangi merasa dihargai sekaligus lebih nyaman mengungkapkan perasaannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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