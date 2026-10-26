Ramalan Asmara Zodiak Virgo Senin, 26 Oktober 2026: Pahami Pasangan Tanpa Prasangka

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Senin, 26 Oktober 2026, menuntut sikap yang lebih terbuka agar perubahan kecil dalam hubungan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.

Kamu perlu memberi ruang bagi pasangan untuk menjelaskan perasaannya, sekaligus belajar melihat keadaan dari sudut pandang yang berbeda sebelum menentukan sikap.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang telah memiliki pasangan, perubahan perilaku orang terdekat mungkin membuatmu bertanya-tanya mengenai keadaan hubungan belakangan ini.

Ketika pasangan terlihat lebih pendiam atau tidak banyak berbagi cerita, jangan langsung menyimpulkan bahwa perasaannya telah berubah.

Tekanan pekerjaan, kelelahan, atau persoalan pribadi bisa memengaruhi suasana hati seseorang tanpa berkaitan langsung dengan kehidupan asmara.

Daripada membiarkan pikiran dipenuhi berbagai dugaan, cobalah mengajak pasangan berbicara dengan pendekatan yang lembut dan tidak menghakimi.