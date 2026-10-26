3 Shio yang Bakal Kebanjiran Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Seperti Datang Menghampiri

JawaPos.com - Dalam hidup ini baik-buruknya rezeki seseorang dipengaruhi oleh serangkaian hal.

Meskipun telah diatur oleh semesta, usaha yang dikerahkan untuk menjemput penghidupan juga bisa menentukan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang mungkin memperoleh banyak uang karena usaha keras yang dilakukan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bakal kebanjiran rezeki di akhir tahun 2026 saat uang seperti datang menghampiri.

1. Shio Kambing

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio kambing sering kali boros dengan uang.

Meski begitu, mereka merupakan orang yang bekerja keras dan tidak malu melakukan kerja apa pun.