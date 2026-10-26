Ramalan Asmara Zodiak Leo Senin, 26 Oktober 2026: Komunikasi Terbuka Redakan Kesalahpahaman

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 26 Oktober 2026, membutuhkan keterbukaan agar persoalan yang belum selesai tidak terus membebani hubungan.
Perbedaan cara menunjukkan kasih sayang bisa memunculkan kesalahpahaman, sehingga penting bagi Leo untuk memahami perasaan pasangan sekaligus menyampaikan kebutuhan emosionalnya dengan jelas.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, perhatian yang selama ini diberikan belum tentu selalu dirasakan dengan cara yang sama oleh orang yang kamu sayangi.
Kamu mungkin merasa telah melakukan banyak hal untuk menjaga hubungan, tetapi pasangan bisa saja memiliki harapan berbeda yang belum sempat disampaikan.
Daripada membiarkan perbedaan tersebut berkembang menjadi prasangka, cobalah membuka percakapan dengan suasana yang tenang dan pikiran yang lebih jernih.
Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang dirasakannya tanpa langsung menyela atau menganggap pendapatnya sebagai bentuk kritik.
Leo dikenal memiliki kepercayaan diri yang kuat dan cenderung menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata.
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Jawa Pos
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