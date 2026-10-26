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Rabbany Wanadriani
Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Panduan Shio Besok Selasa 27 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Ular, cobalah temukan kedamaian dalam hal-hal yang biasa-biasa saja.

Di sisi lain, jika shio Naga merasa lelah, stres, atau kewalahan, hal itu bisa disalahartikan oleh orang lain.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Selasa 27 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Merasa tidak puas dengan pekerjaan?

Jika Anda belum mempertimbangkan semua pilihan, mungkin sudah saatnya untuk berpikir ulang.

Bagaimana jika mencoba bidang lain atau beristirahat sejenak untuk merenung?

Editor: Setyo Adi Nugroho
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