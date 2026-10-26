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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.09 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 26 Oktober 2026: Hindari Prasangka, Utamakan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Senin, 26 Oktober 2026, membutuhkan komunikasi yang terbuka dan sikap saling memahami agar hubungan tetap terasa nyaman tanpa dibayangi kecurigaan yang belum tentu beralasan.

Hal-hal sederhana dalam keseharian dapat memengaruhi perasaan, sehingga penting bagi Taurus untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan ketika menghadapi situasi yang belum sepenuhnya dipahami.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Senin, 26 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, menjaga kedekatan tidak selalu membutuhkan rencana romantis yang istimewa.

Memberikan kabar, menanyakan keadaan pasangan, membalas pesan dengan penuh perhatian, atau meluangkan waktu untuk berbincang dapat membantu mempertahankan hubungan emosional yang hangat.

Meski demikian, Taurus perlu mengendalikan kebiasaan memikirkan persoalan kecil secara berlebihan, terutama ketika pasangan tidak segera membalas pesan atau terlihat lebih sibuk daripada biasanya.

Situasi tersebut belum tentu menunjukkan bahwa perhatian pasangan mulai berkurang karena setiap orang memiliki tanggung jawab dan keadaan yang berbeda.

Daripada membiarkan dugaan berkembang menjadi kecurigaan, cobalah menanyakan kondisi pasangan dengan cara yang tenang dan tidak menghakimi.

Editor: Novia Tri Astuti
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