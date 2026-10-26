Ramalan Shio Kelinci Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kelinci Minggu ini 26 Oktober - 1 November 2026./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Shio Kelinci memasuki pekan baru dengan suasana hati yang lebih tenang dan penuh pertimbangan yang matang.
Ramalan Minggu ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 menyoroti empat bidang yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan bagi pemilik shio ini.
Pekan ini cocok dipakai untuk bergerak pelan, berpikir jernih, dan menghindari keputusan yang diambil secara gegabah.
Warna merah, angka empat, dan arah timur muncul berulang sebagai penanda keberuntungan yang menemani pekan ini.
Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kelinci Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Urusan uang pekan ini menuntut kesabaran, sehingga setiap keputusan sebaiknya dipikirkan dengan tenang dan tidak tergesa.
Hindari belanja mendadak yang dilakukan karena dorongan sesaat, terutama ketika Anda sedang berada di tempat ramai.
Angka empat memberi isyarat untuk memeriksa pengeluaran Anda lewat empat kategori utama yang selalu mudah dipantau.
Keempat kategori itu adalah biaya tempat tinggal, makanan, hiburan, dan tabungan yang perlu dijaga tetap seimbang.
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Jawa Pos
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