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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.24 WIB

Ramalan Shio Tikus Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Tikus Minggu ini 26 Oktober - 1 November 2026./Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Tikus Minggu ini 26 Oktober - 1 November 2026./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan Shio Tikus untuk Minggu ini, 26 Oktober hingga 1 November, mengajak Anda bergerak dengan tenang.

Pekan ini lebih menuntut ketelitian dan kesabaran daripada langkah besar yang mencolok di hadapan banyak orang.

Keberuntungan di angka 71 persen, sementara keberanian 37 persen, keselarasan 54 persen, dan kebijaksanaan 20 persen.

Warna emas, angka satu, dan arah timur laut menjadi petunjuk keberuntungan yang patut Anda perhatikan baik-baik.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keberuntungan finansial berada di angka 71 persen, sehingga pengelolaan anggaran yang disiplin berpeluang menghasilkan keuntungan nyata.

Angka keberuntungan satu menyarankan Anda memusatkan dana pada satu rencana investasi atau tabungan yang paling meyakinkan.

Hindari membagi uang ke terlalu banyak usaha karena fokus yang terpecah dapat melemahkan hasil akhir Anda.

Warna emas sebagai warna keberuntungan dapat menumbuhkan rasa percaya diri saat Anda memeriksa dokumen keuangan penting.

Editor: Hanny Suwindari
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