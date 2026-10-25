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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 26 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 26 Oktober 2026: Karier Diakui, Keluarga Dirindukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Senin, 26 Oktober 2026, menyoroti keseimbangan antara ambisi profesional, ketenangan kehidupan pribadi, dan cara mengelola keuangan agar tetap terarah.

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, tekun, dan memiliki kesungguhan dalam mengejar tujuan jangka panjang.

Meski demikian, kesibukan pekerjaan terkadang membuatmu terlalu fokus pada kewajiban hingga lupa memberikan waktu untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat.

Besok, perhatian terhadap keluarga dan suasana hati menjadi hal penting yang tidak sebaiknya diabaikan, sementara urusan karier tetap membutuhkan ketelitian dalam mengambil keputusan.

Dari sisi keuangan, kebiasaan menyisihkan uang secara konsisten dapat membantu memperkuat kestabilan finansial tanpa harus melakukan perubahan besar secara mendadak.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Senin, 26 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Capricorn besok membutuhkan keseimbangan antara kesibukan pribadi dan perhatian kepada pasangan.

Kamu mungkin memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus diselesaikan, baik berkaitan dengan pekerjaan maupun urusan keluarga, sehingga waktu untuk membangun kedekatan emosional terasa lebih terbatas.

Namun, jangan sampai kesibukan tersebut membuat pasangan merasa diabaikan atau menganggap bahwa hubungan kalian hanya berjalan berdasarkan rutinitas.

Perhatian tidak selalu harus ditunjukkan melalui hadiah atau rencana besar, sebab percakapan yang tulus, kesediaan mendengarkan, dan waktu berkualitas sering kali memberikan arti yang lebih mendalam.

Jika belakangan ini terdapat perbedaan pendapat, cobalah menyampaikan isi pikiran dengan tenang tanpa berusaha memenangkan perdebatan.

Capricorn cenderung mempertimbangkan persoalan secara serius, tetapi pasangan mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih lembut agar dapat memahami maksudmu dengan baik.

Hindari membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi pertengkaran hanya karena kamu sedang lelah atau merasa memiliki terlalu banyak beban pikiran.

Bagi Capricorn yang masih lajang, kesempatan untuk mengenal seseorang dapat muncul melalui pertemanan, kegiatan sosial, atau percakapan yang awalnya berlangsung tanpa tujuan romantis.

Editor: Novia Tri Astuti
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