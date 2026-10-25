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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Senin, 26 Oktober 2026: Peluang Karier Terbuka, Hati Lebih Tenang

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo besok, Senin, 26 Oktober 2026, mengajak kamu untuk lebih cermat membaca keadaan, menyusun langkah ke depan, dan menjaga keseimbangan antara ambisi dengan kebutuhan pribadi.

Sejumlah urusan yang sempat menyita perhatian mungkin mulai menemukan titik terang ketika kamu bersedia melihat persoalan dari sudut pandang berbeda dan tidak terpaku pada satu cara penyelesaian.

Dalam pekerjaan, kemampuan menganalisis situasi dapat membantu Virgo menentukan prioritas serta menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk mencapai target.

Di sisi lain, keputusan finansial tetap membutuhkan pertimbangan matang, sementara hubungan asmara akan terasa lebih nyaman jika kamu tidak terlalu larut dalam prasangka atau memikirkan hal-hal kecil secara berlebihan.

Hari ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar menghindari kelelahan, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan menikmati kegiatan di luar rutinitas.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Senin, 26 Oktober 2026.

Asmara

Hubungan asmara Virgo besok membutuhkan keterbukaan dan kemampuan memahami perasaan pasangan tanpa terburu-buru menarik kesimpulan.

Kamu mungkin menyadari perubahan kecil dalam sikap orang yang disayangi, tetapi jangan langsung menganggapnya sebagai tanda adanya masalah dalam hubungan.

Kesibukan, tekanan pekerjaan, atau persoalan pribadi bisa membuat seseorang terlihat lebih pendiam daripada biasanya.

Daripada membiarkan berbagai dugaan berkembang dalam pikiran, cobalah membuka percakapan dengan cara yang hangat dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan keadaannya.

Virgo yang sudah memiliki pasangan juga perlu mengurangi kebiasaan terlalu fokus pada kekurangan kecil hingga melupakan hal-hal baik yang telah dibangun bersama.

Tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan perdebatan panjang karena terkadang mendengarkan dan memberikan waktu justru membantu meredakan ketegangan.

Jika ada persoalan lama yang kembali dibicarakan, fokuslah mencari jalan keluar daripada mengulang kesalahan yang sudah berlalu.

Bagi Virgo yang masih lajang, kesempatan menjalin kedekatan bisa datang melalui lingkungan pertemanan, aktivitas sehari-hari, atau komunikasi dengan seseorang yang memiliki cara berpikir serupa.

Editor: Novia Tri Astuti
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