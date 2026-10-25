Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Ketenangan dan Dengarkan Tubuh

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Minggu, 25 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui keseimbangan antara kondisi fisik dan emosional, terutama ketika berbagai persoalan membuat pikiran terasa semakin padat.

Ketika perasaan sulit dikendalikan atau kegelisahan mulai mengganggu aktivitas, Aquarius sebaiknya tidak terus memaksakan diri untuk menyelesaikan semua hal sekaligus.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius perlu memahami bahwa tidak setiap persoalan harus segera mendapatkan jawaban atau penyelesaian.

Memberikan waktu untuk menenangkan pikiran dapat membantu Anda melihat keadaan dengan lebih jernih sekaligus mengurangi tekanan yang muncul akibat terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan.

Jika aktivitas sehari-hari terasa semakin melelahkan, cobalah mengurangi kesibukan yang kurang mendesak dan menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat perasaan lebih nyaman.

Berjalan santai, melakukan peregangan ringan, atau menghabiskan waktu di tempat yang tenang dapat menjadi pilihan sederhana untuk membantu menjaga keseimbangan antara kegiatan dan istirahat.