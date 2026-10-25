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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 23.07 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Minggu, 25 Oktober 2026: Evaluasi Arah Kerja Sebelum Melangkah

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Aquarius pada Minggu, 25 Oktober 2026, dapat diwarnai oleh munculnya pertanyaan mengenai kepuasan dan arah profesional yang selama ini dijalani.

Jika pekerjaan mulai terasa monoton atau tidak lagi memberikan semangat seperti sebelumnya, kondisi tersebut bisa menjadi kesempatan untuk memahami kembali kebutuhan dan harapan Anda terhadap dunia kerja.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius tidak perlu langsung menganggap rasa tidak nyaman sebagai alasan untuk meninggalkan pekerjaan yang sekarang.

Sebelum mengambil keputusan besar, cobalah menelusuri penyebab yang membuat aktivitas profesional terasa kurang memuaskan.

Perhatikan apakah persoalan tersebut muncul karena beban kerja yang terlalu berat, hubungan dengan rekan kerja yang kurang harmonis, atau terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan.

Dengan mengenali sumber masalah secara lebih jelas, Aquarius dapat menentukan langkah yang sesuai tanpa harus terburu-buru mengubah seluruh rencana karier.

Jika pekerjaan masih memiliki hal-hal yang memberikan motivasi, pertimbangkan cara untuk mempertahankan sisi positif tersebut sambil memperbaiki bagian yang dirasa menghambat.

Editor: Novia Tri Astuti
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