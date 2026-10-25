Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 25 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 25 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas yang lebih seimbang, terutama setelah melewati rutinitas yang menguras tenaga.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab sekaligus memang dapat mendorong produktivitas, tetapi tubuh tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat agar kebugaran tidak mudah menurun.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya memanfaatkan waktu untuk mengurangi kesibukan dan memberikan kesempatan bagi tubuh maupun pikiran untuk kembali rileks.

Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan dalam satu waktu, sehingga Anda perlu memahami kapan harus melanjutkan aktivitas dan kapan sebaiknya mengambil jeda.

Menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman dekat dapat menjadi pilihan untuk menyegarkan pikiran setelah menjalani hari-hari yang dipenuhi tanggung jawab.

Percakapan santai, menikmati suasana rumah, atau melakukan kegiatan sederhana yang disukai dapat membantu menciptakan suasana lebih nyaman tanpa harus terus memikirkan urusan pekerjaan.