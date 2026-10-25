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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.27 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 25 Oktober 2026: Peluang Baru Menanti Langkah Terencana

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Minggu, 25 Oktober 2026, dapat menjadi momen untuk mempertimbangkan berbagai peluang yang berpotensi membawa perubahan positif dalam kehidupan profesional.

Informasi baru, percakapan dengan orang lain, atau kesempatan memegang tanggung jawab berbeda bisa membantu Anda melihat arah karier dari sudut pandang yang lebih luas.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru menolak tawaran yang terlihat menjanjikan sebelum memahami manfaat, tanggung jawab, serta tantangan yang mungkin menyertainya.

Luangkan waktu untuk mempelajari setiap pilihan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kemampuan dan tujuan profesional yang ingin dicapai.

Sikap disiplin dan kesungguhan Capricorn dalam menjalankan pekerjaan dapat menjadi bekal penting ketika menghadapi tugas yang membutuhkan ketekunan.

Meski demikian, usaha keras perlu diimbangi dengan kemampuan menentukan strategi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan di lingkungan kerja.

Bekerja dengan penuh dedikasi memang penting, tetapi membangun hubungan profesional yang sehat juga dapat membantu membuka ruang bagi perkembangan karier.

Editor: Novia Tri Astuti
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