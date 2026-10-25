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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Energi dan Pulihkan Tubuh

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Minggu, 25 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kemampuan tubuh dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari.

Meskipun kondisi fisik terasa cukup mendukung, kamu tetap perlu mengatur intensitas kegiatan dan menyediakan waktu istirahat agar energi tidak terkuras akibat rutinitas yang terlalu padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sebelumnya mengalami cedera ketika berolahraga atau melakukan kegiatan fisik, Scorpio sebaiknya tidak terburu-buru kembali menjalani latihan dengan intensitas seperti biasanya.

Proses pemulihan membutuhkan waktu yang berbeda pada setiap orang, sehingga aktivitas perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan arahan tenaga medis jika diperlukan.

Jangan memaksakan gerakan yang menimbulkan rasa sakit hanya karena ingin segera kembali bugar.

Memberikan kesempatan kepada tubuh untuk pulih merupakan langkah penting agar kamu dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman.

Selain memperhatikan kondisi fisik, Scorpio juga perlu menjaga kesehatan mental, terutama ketika tekanan pikiran mulai memengaruhi suasana hati atau waktu istirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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