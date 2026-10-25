Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Libra perlu lebih memperhatikan kondisi tubuh pada Minggu, 25 Oktober 2026, terutama ketika kesibukan membuat waktu untuk beristirahat semakin terbatas.
Menjaga kesehatan bukan hanya tentang tetap aktif menjalani rutinitas, tetapi juga memahami kapan tubuh membutuhkan jeda agar energi dapat kembali pulih.
Ketika berbagai tanggung jawab datang bersamaan, Libra mungkin terdorong untuk menyelesaikan semuanya tanpa memberikan waktu yang cukup bagi diri sendiri untuk beristirahat.
Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai diperhatikan, terutama jika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau konsentrasi mulai menurun.
Kamu tidak harus menuntaskan seluruh pekerjaan dalam satu waktu jika kondisi fisik memang membutuhkan jeda.
Cobalah menyusun jadwal yang lebih seimbang dengan memberikan ruang untuk bekerja, makan secara teratur, dan beristirahat di antara aktivitas.
Tidur yang cukup juga perlu menjadi prioritas agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah menjalani kegiatan sepanjang hari.
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Jawa Pos
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