Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.48 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 25 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Virgo perlu menjaga keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan fisik, dan ketenangan pikiran pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Tuntutan pekerjaan maupun urusan pribadi yang terus memenuhi pikiran dapat membuat kamu sulit beristirahat dengan nyaman jika tidak disertai pengaturan waktu yang baik.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meskipun kondisi tubuh terasa cukup mendukung untuk menjalani berbagai kegiatan, Virgo tetap perlu mengenali batas kemampuan agar tidak menghabiskan energi secara berlebihan.

Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan sebelum memutuskan untuk berhenti sejenak.

Menyediakan waktu untuk beristirahat di antara aktivitas dapat membantu menjaga stamina, terutama ketika kamu harus menyelesaikan beberapa tanggung jawab dalam satu hari.

Perhatikan pula kebutuhan cairan dan pastikan makanan yang dikonsumsi memberikan nutrisi yang cukup untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Pola makan yang teratur dan pilihan menu yang beragam dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh tanpa harus melakukan perubahan yang terlalu drastis.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 25 Oktober 2026: Atasi Stres dan Jaga Kebugaran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 25 Oktober 2026: Atasi Stres dan Jaga Kebugaran

Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup agar Tetap Bugar - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup agar Tetap Bugar

Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 25 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Bangun Percaya Diri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 25 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Bangun Percaya Diri

Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.39 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore