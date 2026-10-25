Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 25 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Virgo perlu menjaga keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan fisik, dan ketenangan pikiran pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Tuntutan pekerjaan maupun urusan pribadi yang terus memenuhi pikiran dapat membuat kamu sulit beristirahat dengan nyaman jika tidak disertai pengaturan waktu yang baik.
Meskipun kondisi tubuh terasa cukup mendukung untuk menjalani berbagai kegiatan, Virgo tetap perlu mengenali batas kemampuan agar tidak menghabiskan energi secara berlebihan.
Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan sebelum memutuskan untuk berhenti sejenak.
Menyediakan waktu untuk beristirahat di antara aktivitas dapat membantu menjaga stamina, terutama ketika kamu harus menyelesaikan beberapa tanggung jawab dalam satu hari.
Perhatikan pula kebutuhan cairan dan pastikan makanan yang dikonsumsi memberikan nutrisi yang cukup untuk mendukung kegiatan sehari-hari.
Pola makan yang teratur dan pilihan menu yang beragam dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh tanpa harus melakukan perubahan yang terlalu drastis.
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Jawa Pos
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