Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup agar Tetap Bugar

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)
JawaPos.com - Suasana hati yang menyenangkan dapat membantu Cancer menjalani aktivitas dengan lebih nyaman pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Meski demikian, menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan berpikir positif karena kebiasaan sehari-hari, mulai dari memilih makanan hingga mengatur waktu istirahat, juga berperan penting dalam mendukung kebugaran tubuh.
Cancer sebaiknya mulai memperhatikan kembali pola makan, terutama jika selama ini lebih sering memilih makanan praktis karena tuntutan kesibukan.
Pilihan makanan yang mudah diperoleh memang dapat membantu menghemat waktu, tetapi kandungan gizinya tetap perlu dipertimbangkan agar kebutuhan tubuh terpenuhi dengan baik.
Cobalah melengkapi menu harian dengan sayuran, buah-buahan, sumber protein, dan makanan lain yang memberikan nutrisi sesuai kebutuhan.
Jangan lupa mencukupi asupan cairan sepanjang hari agar tubuh tetap terhidrasi, khususnya ketika aktivitas membuat kamu lebih banyak bergerak atau menghabiskan waktu di luar ruangan.
Cancer juga perlu membatasi konsumsi makanan yang terlalu berminyak atau sangat tinggi prosesnya jika dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman.
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Jawa Pos
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