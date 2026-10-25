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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.39 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 25 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Bangun Percaya Diri

Ilustrasi zodiak Gemini (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Minggu, 25 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan yang mendukung kebugaran fisik sekaligus ketenangan pikiran.

Di tengah kesibukan sehari-hari, kamu sebaiknya tidak hanya memperhatikan kondisi tubuh, tetapi juga memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa nyaman dan menghargai kelebihan yang dimiliki.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika akhir-akhir ini kamu merasa kurang percaya diri terhadap penampilan, cobalah untuk tidak membiarkan kekhawatiran tersebut memengaruhi suasana hati secara berlebihan.

Setiap orang memiliki bentuk tubuh, karakteristik, dan kebutuhan yang berbeda sehingga membandingkan diri dengan orang lain belum tentu membuat kamu merasa lebih baik.

Alih-alih terus memikirkan hal-hal yang membuat tidak nyaman, Gemini dapat mengalihkan perhatian pada kebiasaan yang membantu tubuh tetap sehat dan bugar.

Mengonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan, serta menjaga pola makan teratur merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan secara konsisten.

Kamu juga bisa memilih aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh, seperti berjalan santai, bersepeda ringan, atau melakukan peregangan di sela-sela pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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