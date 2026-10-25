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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.38 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Minggu, 25 Oktober 2026: Peluang Baru Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Gemini berpeluang menemukan perkembangan menarik dalam urusan karier pada Minggu, 25 Oktober 2026, terutama melalui interaksi dengan rekan kerja, pertemuan profesional, atau pembicaraan yang berkaitan dengan tanggung jawab baru.

Kemampuan menyampaikan gagasan secara terarah dapat menjadi nilai tambah ketika kamu ingin menunjukkan potensi dan membangun kepercayaan di lingkungan kerja.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proyek baru atau mengambil peran yang berbeda, Gemini sebaiknya mempelajari terlebih dahulu apa saja yang perlu dikerjakan.

Jangan hanya terpikat oleh peluang yang terlihat menjanjikan, tetapi pahami pula target, beban kerja, tenggat waktu, dan hasil yang diharapkan.

Dengan mengetahui tanggung jawab sejak awal, kamu dapat mempertimbangkan apakah kesempatan tersebut sesuai dengan kemampuan serta rencana karier yang sedang dibangun.

Gemini juga perlu mengendalikan keinginan untuk menerima terlalu banyak pekerjaan sekaligus demi membuktikan diri kepada orang lain.

Semangat untuk menunjukkan kemampuan memang dapat memberikan dorongan positif, tetapi mengambil tanggung jawab secara berlebihan justru berisiko membuat pekerjaan kurang maksimal.

Editor: Novia Tri Astuti
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