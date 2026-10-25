Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Minggu, 25 Oktober 2026: Rawat Tubuh dengan Kebiasaan Sehat

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Minggu, 25 Oktober 2026, dapat dijaga melalui rutinitas sederhana yang membantu tubuh tetap bugar sekaligus mendukung perawatan diri secara menyeluruh.

Di tengah berbagai aktivitas, perhatian terhadap kesehatan kulit, kecukupan nutrisi, dan waktu istirahat menjadi bagian penting agar kondisi tubuh tetap terpelihara.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya memberikan perhatian lebih pada kondisi kulit, terutama jika sering menghabiskan waktu di luar ruangan atau beraktivitas di bawah terik matahari.

Paparan sinar ultraviolet dalam waktu lama dapat berdampak pada kesehatan kulit, sehingga penggunaan tabir surya menjadi salah satu langkah perlindungan yang patut dipertimbangkan.

Pilih produk dengan tingkat perlindungan yang sesuai dan gunakan kembali sesuai petunjuk pemakaian, khususnya setelah berkeringat atau melakukan aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama.

Selain itu, gunakan pelembap yang cocok dengan jenis kulit untuk membantu menjaga kelembapan dan mengurangi rasa kering.