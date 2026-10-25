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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aries Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Sikap di Tengah Tekanan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Aries pada Minggu, 25 Oktober 2026, mungkin diwarnai situasi yang menguji kesabaran, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan atau ketegangan dengan orang-orang di lingkungan kerja.

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan menjaga emosi dan menentukan respons yang tepat akan membantu Aries tetap fokus pada tanggung jawab tanpa terseret persoalan yang tidak perlu.

Berikut ramalan karier zodiak Aries pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya tidak membiarkan konflik di tempat kerja menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi, terlebih jika persoalan tersebut berada di luar tanggung jawab pribadi.

Perbedaan pendapat memang dapat muncul ketika setiap orang memiliki cara berpikir dan kepentingan yang tidak selalu sama.

Namun, Anda tidak harus terlibat dalam setiap perdebatan, terutama jika pembicaraan tersebut tidak membantu menyelesaikan pekerjaan.

Jika menerima kritik atau mendengar kabar yang kurang menyenangkan, hindari memberikan tanggapan secara spontan ketika emosi masih belum terkendali.

Cobalah memahami inti persoalan terlebih dahulu, kemudian tentukan respons yang paling sesuai dengan situasi.

Editor: Novia Tri Astuti
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