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Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.46 WIB

3 Zodiak yang Bakal Terima Banyak Duit di Bulan Oktober, Akhir Tahun 2026 Penuh Rezeki

Zodiak yang diramalkan bakal terima banyak duit di bulan Oktober saat akhir tahun 2026 penuh dengan rezeki. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal terima banyak duit di bulan Oktober saat akhir tahun 2026 penuh dengan rezeki. (dok: pexels)

JawaPos.com - Setiap orang punya masa keemasaannya sendiri saat banyak hal baik datang ke hidup yang dijalani.

Paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan jadi periode keemasaan bagi segelintir orang yang beruntung.

Kehidupan saat roda kehidupan sedang di atas pun bisa dirasakan hingga berbagai keberkahan menanti disyukuri.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal terima banyak duit di bulan Oktober saat akhir tahun 2026 penuh dengan rezeki. 

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus dikatakan akan kedatangan berbagai macam hal baik.

Astrolog meyakini salah satu hal indah yang datang yakni rezeki yang melimpah dan mudah didapatkan.

Uang dalam jumlah besar pun bisa diperoleh sehingga keluarga di rumah bisa dicukupi segala kebutuhannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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