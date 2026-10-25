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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.14 WIB

Ramalan Shio Naga Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Naga besok Senin 26 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx - Image

Ramalan Shio Naga besok Senin 26 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx

JawaPos.com – Ramalan shio Naga untuk besok, Senin, 26 Oktober 2026, sudah tersedia bagi Anda yang ingin bersiap.

Hari baru ini membawa pesan tentang ketenangan, ketelitian, dan sikap bijak dalam mengambil setiap langkah.

Zodiak cina ini dikenal percaya diri, sehingga ramalan kali ini menyoroti pentingnya bergerak tanpa perlu mencari sorotan.

Bidang keuangan, kesehatan, karier, dan cinta masing-masing menyimpan petunjuk yang layak diperhatikan pada Senin nanti.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Mingu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga besok Senin 26 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Periksa kembali catatan keuangan Anda dengan tenang, karena kegiatan merapikan arsip menjadi fokus utama hari itu.

Pecah target keuangan yang besar menjadi lima bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan sedikit demi sedikit.

Simpan koin emas atau benda kecil berwarna emas di dompet Anda sebagai pengingat akan datangnya kemakmuran.

Arah timur mendorong Anda mempertimbangkan investasi baru yang sederhana dan tidak mencolok di mata orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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