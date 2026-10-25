Ramalan Keuangan Zodiak Libra Minggu, 25 Oktober 2026: Atur Uang Tanpa Ikut-ikutan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Libra perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan pada Minggu, 25 Oktober 2026, terutama ketika dihadapkan pada berbagai pilihan yang berkaitan dengan penggunaan uang.
Perencanaan yang sesuai dengan kemampuan pribadi dapat membantu Libra memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga kondisi finansial tetap stabil.
Libra sebaiknya tidak terburu-buru meniru cara orang lain mengatur uang hanya karena melihat mereka berhasil mendapatkan keuntungan atau memiliki kehidupan yang terlihat lebih mapan.
Kondisi finansial setiap orang tentu berbeda, mulai dari jumlah pendapatan, kebutuhan rutin, tanggungan keluarga, hingga kesiapan menghadapi risiko.
Karena itu, keputusan yang menguntungkan seseorang belum tentu memberikan hasil serupa jika diterapkan dalam situasi keuangan Libra.
Sebelum melakukan pembelian dalam jumlah besar, menempatkan uang pada instrumen investasi, atau menyetujui cicilan baru, periksa terlebih dahulu kemampuan anggaran yang tersedia.
Pastikan keputusan tersebut tidak mengurangi dana untuk kebutuhan utama maupun mengganggu kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat.
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Jawa Pos
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