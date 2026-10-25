Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Shio Kelinci Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kelinci besok Senin 26 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx - Image

Ramalan Shio Kelinci besok Senin 26 Oktober 2026 / foto : Magnific/ brgfx

JawaPos.com – Begini peruntungan Shio Kelinci besok, Senin, 26 Oktober 2026, dalam urusan uang hingga asmara

Menurut ramalan, hari esok menuntut ketenangan, kehati-hatian, dan sikap yang tidak terburu-buru.

Kamu diminta lebih banyak bekerja dan beristirahat di ruang pribadi daripada tampil mencolok di depan orang.

Warna merah, angka empat, dan arah timur disebut membawa keberuntungan sepanjang hari.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Mingu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kelinci besok Senin 26 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Peluang rezeki hari itu berada di angka 31 persen, jadi sebaiknya kamu lebih berhati-hati mengatur uang.

Tahan keinginan belanja mendadak yang tidak terlalu penting supaya isi dompet tetap aman, rapi, dan terkendali.

Angka keberuntungan 4 sangat cocok kamu gunakan untuk menyusun anggaran keuangan dengan lebih teratur dan jelas.

Bagilah seluruh dana yang kamu miliki ke dalam empat bagian terpisah supaya penggunaannya jauh lebih terarah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Macan Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Macan Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.58 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026: Waspadai Pengeluaran dan Konflik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026: Waspadai Pengeluaran dan Konflik

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu, 25 Oktober 2026: Peluang Kerja dari Teman Lama, Keuangan Perlu - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu, 25 Oktober 2026: Peluang Kerja dari Teman Lama, Keuangan Perlu

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore