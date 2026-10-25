Ramalan Zodiak Capricorn Minggu, 25 Oktober 2026: Hubungan Makin Terbuka, Peluang Karier Menanti

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn, hari ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain sekaligus memperbaiki kualitas diri.

Membantu seseorang yang sedang membutuhkan dapat memberikan kebahagiaan tersendiri dan membuat hati terasa lebih hangat.

Kebaikan sederhana yang Anda lakukan mungkin juga membawa dampak positif bagi hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Dalam urusan pekerjaan, Anda perlu menjaga keteraturan dan menghindari kebiasaan terburu-buru.

Pengaruh Bulan yang melintasi Aries mengingatkan Capricorn untuk menyelesaikan tugas secara bertahap dengan tetap memperhatikan ketelitian.

Sementara itu, kehidupan asmara berpotensi menghadirkan kejutan menyenangkan, terutama bagi Capricorn yang masih lajang.

Jangan lupa memperhatikan kesehatan dengan menjaga pola tidur. Jika berencana mengonsumsi suplemen makanan baru, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan profesional agar sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Dilansir dari Astrotalk, inilah ramalan cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Capricorn.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn berpeluang mengalami perkembangan positif melalui percakapan yang jujur dan terbuka.

Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, ada kemungkinan masalah lama kembali dibicarakan.

Meski pembicaraan tersebut terasa canggung pada awalnya, mengungkapkan perasaan dan menyelesaikan persoalan yang belum tuntas dapat membuat hubungan terasa lebih lega.