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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 25 Oktober 2026: Cinta Bersemi, Peluang Karier Mulai Terlihat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk memperluas pergaulan dan membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Berinteraksi dengan lingkungan sosial dapat menghadirkan pengalaman menyenangkan sekaligus membuka kesempatan baru. Jangan ragu untuk keluar dari rutinitas dan menikmati percakapan bersama teman maupun kenalan.

Dalam urusan pekerjaan, transit Bulan di Aries membawa suasana yang dinamis dan mendorong Pisces untuk tetap produktif.

Rekan kerja mungkin meminta saran atau bimbingan, sehingga kemampuan Anda dalam berbagi pengetahuan akan cukup dibutuhkan.

Percayalah pada proses yang sedang dijalani karena usaha yang konsisten dapat membawa Anda menuju hasil yang diharapkan.

Kehidupan asmara juga berpotensi menghadirkan kejutan, terutama bagi Pisces yang masih lajang. Sementara itu, kondisi keuangan yang mulai terasa lega perlu dijaga agar tidak berujung pada pengeluaran berlebihan.

Dari sisi kesehatan, jangan mengabaikan waktu istirahat demi menyelesaikan terlalu banyak aktivitas sekaligus.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Pisces mulai dari urusan percintaan hingga kesehatan.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara Pisces berpeluang terasa lebih hangat hari ini. Pengaruh Venus dalam ramalan zodiak menggambarkan kedekatan emosional yang dapat membantu Anda dan pasangan memahami perasaan masing-masing.

Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat hubungan melalui percakapan yang terbuka dan perhatian sederhana.

Meski demikian, suasana hati mungkin berubah akibat persoalan kecil. Jika merasa kesal atau sensitif, cobalah menenangkan diri sebelum menanggapi pasangan.

Jangan sampai masalah sepele berkembang menjadi pertengkaran yang sebenarnya bisa dihindari. Sikap saling memahami akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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