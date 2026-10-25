Ramalan Asmara Zodiak Leo Minggu, 25 Oktober 2026: Bangun Cinta Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Minggu, 25 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi agar hubungan tetap harmonis dan tidak mudah terganggu oleh dugaan yang belum tentu benar.
Keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dapat membantu Anda memahami keadaan pasangan sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, perubahan sikap orang terkasih mungkin menimbulkan pertanyaan, terutama jika ia terlihat lebih pendiam atau tidak menunjukkan perhatian seperti biasanya.
Namun, jangan langsung menganggap perubahan tersebut sebagai tanda bahwa hubungan sedang menghadapi masalah besar.
Pasangan mungkin sedang disibukkan oleh pekerjaan, menghadapi tekanan pribadi, atau membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran sebelum menceritakan apa yang dirasakannya.
Daripada membiarkan pikiran dipenuhi dugaan, cobalah membuka percakapan dengan cara yang lembut dan tidak menghakimi.
Tanyakan keadaan pasangan dengan tulus, kemudian dengarkan jawabannya tanpa buru-buru menyimpulkan sesuatu.
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Jawa Pos
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