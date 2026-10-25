Ramalan Asmara Zodiak Cancer Minggu, 25 Oktober 2026: Jujur agar Hubungan Lebih Harmonis

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Minggu, 25 Oktober 2026, menekankan pentingnya keterbukaan dalam menjaga hubungan, terutama jika masih terdapat persoalan yang belum menemukan penyelesaian.
Menyimpan perasaan atau menghindari percakapan yang sulit mungkin terasa nyaman untuk sementara, tetapi langkah tersebut berisiko memperpanjang kesalahpahaman jika tidak segera ditangani.
Bagi Cancer yang sudah memiliki pasangan, perbedaan pendapat yang muncul belakangan ini sebaiknya tidak dibiarkan menjadi jarak emosional di antara kalian.
Pilih waktu ketika suasana hati sudah lebih tenang agar pembicaraan dapat berlangsung tanpa dorongan untuk saling menyalahkan.
Cancer perlu memahami bahwa menyelesaikan persoalan bukan sekadar menentukan pihak yang benar atau keliru, melainkan menemukan cara agar kebutuhan dan perasaan kedua pihak dapat dipahami.
Cobalah mendengarkan penjelasan pasangan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan.
Ketika menyampaikan pendapat, gunakan kata-kata yang jelas dan tetap menghargai perasaan pasangan agar percakapan tidak berubah menjadi pertengkaran yang semakin melelahkan.
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Jawa Pos
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