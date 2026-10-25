Ramalan Zodiak Aquarius Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Keuangan Berpeluang Membaik

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius minggu ini, 25–31 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan.
Pikiran Aquarius mungkin lebih banyak tertuju pada kesejahteraan orang-orang terdekat, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kenyamanan keluarga. Perhatian tersebut merupakan hal positif, tetapi jangan sampai membuat tanggung jawab lain terabaikan.
Di sisi lain, Aquarius memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan jumlah tabungan.
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Hubungan dengan pasangan maupun keluarga juga dapat berjalan lebih baik jika disertai sikap saling memahami.
Meski demikian, tekanan pekerjaan dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas perlu diperhatikan agar aktivitas selama pekan ini tetap berjalan lancar.
1. Karier
Dalam urusan karier, Aquarius perlu lebih teliti selama 25–31 Oktober 2026. Tekanan pekerjaan dapat muncul ketika pikiran terbagi antara tanggung jawab profesional dan urusan keluarga.
Kondisi ini berpotensi membuat Aquarius kurang fokus atau melakukan kesalahan saat menyelesaikan tugas.
Untuk mengatasinya, susun jadwal kerja yang jelas dan dahulukan pekerjaan yang paling penting. Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru ketika sedang merasa tertekan.
Jika memungkinkan, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat agar pikiran kembali tenang. Dengan pengaturan waktu yang baik, tanggung jawab pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih terarah.
2. Cinta
Kehidupan cinta Aquarius minggu ini membutuhkan sikap terbuka dan saling memahami. Hubungan dengan pasangan maupun keluarga dapat semakin kuat apabila Aquarius bersedia mendengarkan pendapat orang lain dan tidak selalu memaksakan keinginan sendiri.
Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, komunikasi menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan.
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Jawa Pos
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