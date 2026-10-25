Ramalan Zodiak Libra Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026: Karier Penuh Peluang, Keuangan Membaik

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra minggu ini, 25–31 Oktober 2026, membawa kabar positif dalam sejumlah aspek kehidupan. Sikap fleksibel dan kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dapat membantu Libra menghadapi berbagai situasi.
Dalam pekerjaan, peluang baru berpotensi muncul, sementara dukungan dari rekan kerja dapat mempermudah penyelesaian tugas.
Selain karier, kondisi keuangan Libra juga diperkirakan cukup menjanjikan. Hubungan dengan keluarga, terutama orang yang lebih tua, dapat memberikan dukungan dan nasihat yang bermanfaat.
Meski demikian, Libra tetap perlu mengatur pengeluaran dengan bijak dan memperhatikan kesehatan pasangan.
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Berikut ramalan zodiak Libra minggu ini dalam aspek karier, cinta, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier, Libra berpeluang menjalani minggu yang produktif. Sejumlah kesempatan dapat muncul dan membuka jalan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dukungan dari rekan kerja juga membantu Libra menyelesaikan tugas dengan lebih mudah.
Agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan, Libra perlu bersikap terbuka terhadap ide dan saran baru.
Jangan terpaku pada satu cara ketika menghadapi masalah. Sikap fleksibel akan membantu Libra menyesuaikan diri dengan perubahan di tempat kerja.
Selain itu, jaga komunikasi dan kerja sama dengan rekan kerja. Susun prioritas agar pekerjaan dapat diselesaikan secara teratur dan tidak menumpuk menjelang akhir minggu.
2. Cinta
Kehidupan keluarga Libra diperkirakan berjalan cukup harmonis. Hubungan dengan orang yang lebih tua dapat memberikan rasa nyaman, terutama ketika Libra membutuhkan masukan untuk menghadapi persoalan.
Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, komunikasi dan sikap saling menghargai perlu terus dijaga. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita pasangan dan membicarakan masalah secara terbuka.
Jika menghadapi perbedaan pendapat, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Nasihat dari orang yang dipercaya dapat menjadi bahan pertimbangan, tetapi keputusan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi hubungan yang sebenarnya.
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Jawa Pos
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