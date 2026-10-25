Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.41 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026: Karier Meningkat, Keuangan Makin Moncer

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo minggu ini, 25–31 Oktober 2026, membawa pesan penting tentang perencanaan dan sikap positif.

Virgo berpeluang menjalani aktivitas dengan baik apabila mampu mengatur waktu, menentukan prioritas, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi pekerjaan yang menantang.

Kesibukan mungkin meningkat, tetapi langkah yang terencana dapat membantu menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih teratur.
 
Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026: Karier Menantang, Keuangan Perlu Dijaga

Selain karier, kehidupan keluarga, keuangan, dan kesehatan juga perlu mendapat perhatian.

Virgo disarankan menjaga keharmonisan dengan orang terdekat serta berhati-hati saat melakukan transaksi keuangan.

Waktu istirahat juga tidak boleh diabaikan agar tubuh tetap bugar selama menjalani rutinitas.

Berikut ramalan mingguan zodiak Virgo 25-31 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Virgo berpeluang menjalani pekan yang cukup baik. Meski demikian, beberapa tugas mungkin membutuhkan usaha lebih besar dan membuat jadwal harian menjadi padat. Situasi ini menuntut Virgo untuk lebih disiplin dalam mengatur pekerjaan.

Agar semua tanggung jawab dapat diselesaikan, buatlah rencana kerja sejak awal minggu. Dahulukan tugas yang paling penting dan hindari menunda pekerjaan. Sikap positif juga membantu Virgo menghadapi kesulitan tanpa kehilangan semangat.

2. Cinta

Kehidupan asmara dan keluarga Virgo membutuhkan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat mungkin terjadi, terutama ketika setiap orang memiliki keinginan yang berbeda. Jika tidak disikapi dengan bijak, persoalan kecil dapat mengganggu keharmonisan.

Virgo sebaiknya belajar berkompromi dan tidak memaksakan kehendak. Mendengarkan pendapat pasangan atau anggota keluarga dapat membantu menemukan solusi yang bisa diterima bersama.

Bagi Virgo yang memiliki pasangan, luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Perhatian sederhana dan sikap saling menghargai dapat membantu menjaga hubungan tetap hangat.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Virgo diperkirakan cukup baik selama minggu ini. Aliran pemasukan yang lancar dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, Virgo tetap perlu berhati-hati ketika melakukan pembayaran, pembelian, atau transaksi lainnya.

Periksa kembali setiap rincian sebelum menyelesaikan transaksi. Hindari mengambil keputusan keuangan secara terburu-buru hanya karena merasa memiliki cukup uang. Menyisihkan sebagian pemasukan untuk tabungan dan kebutuhan mendadak juga menjadi langkah yang bijak.

4. Kesehatan

Kesehatan Virgo dapat dijaga dengan menyeimbangkan aktivitas dan waktu istirahat. Kesibukan pekerjaan berpotensi menguras tenaga jika tidak disertai pemulihan yang cukup.

Usahakan tidur teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan. Luangkan waktu untuk bersantai agar pikiran tidak terus terbebani pekerjaan.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Kerbau Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Kerbau Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.43 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Keuangan Berpeluang Membaik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Keuangan Berpeluang Membaik

Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.38 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Karier Cemerlang dan Keuangan Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026, Karier Cemerlang dan Keuangan Stabil

Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.26 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore