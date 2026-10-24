Aroma Rezeki Makin Terasa! 7 Weton Ini Dipercaya Bakal Menyambut Masa Keemasan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa. Perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa ini kerap digunakan dalam Primbon untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap weton diyakini mempunyai karakteristik dan perhitungan tersendiri yang dikaitkan dengan peluang rezeki serta kesejahteraan. Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki potensi untuk menjalani kehidupan yang lebih mapan apabila mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut-sebut berpeluang mengalami perubahan positif dalam urusan rezeki dan kehidupan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki kaitan dengan keberuntungan finansial menurut Primbon Jawa? Berikut daftarnya.

1. Senin Legi, Dikenal Tekun dan Pandai Memanfaatkan Peluang Senin Legi menjadi weton pertama yang dipercaya mempunyai peluang untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, ketekunan tersebut dapat menjadi modal penting untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mereka yang terbiasa menjalani proses dengan konsisten memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan sumber penghasilan baru.

Menurut penafsiran Primbon yang diangkat dalam ramalan tersebut, Senin Legi dikaitkan dengan datangnya kesempatan yang menguntungkan. Usaha yang sebelumnya berjalan lambat dipercaya berpeluang menunjukkan perkembangan apabila dikelola dengan baik.

Selain mengandalkan kerja keras, pemilik weton ini juga perlu mempertimbangkan setiap keputusan secara matang agar kesempatan yang datang dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Rabu Pahing, Memiliki Karisma yang Membuka Kesempatan Rabu Pahing digambarkan sebagai weton dengan daya tarik dan kemampuan membangun hubungan sosial yang baik. Karakter tersebut dipercaya membuat pemiliknya lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar.