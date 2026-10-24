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Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.39 WIB

3 Shio yang Bergelimang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Langkah Kakinya Selalu Diikuti Uang

Shio yang bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat langkah kakinya selalu diikuti uang. (dok: magnific) - Image

Shio yang bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat langkah kakinya selalu diikuti uang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Keberuntungan selalu punya caranya sendiri untuk membuat decak kagum semua yang melihatnya.

Di paruh kedua tahun kuda api ini segelintir orang dikatakan akan mendapatkan hoki sehingga banyak hal baik datang ke hidup orang yang menerimanya.

Adapun salah satu keberkahan yang diperoleh yakni kemudahan dalam mencari pundi-pundi rupiah, khususnya untuk keluarga di rumah.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang bergelimang rezeki di akhir tahun 2026 saat langkah kakinya selalu diikuti uang.

1. Shio Anjing 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio anjing biasanya memiliki aura yang dapat memberi semangat kepada orang lain.

Astrolog meramalkan, di akhir tahun 2026 ini mereka dimungkinkan mendapatkan banyak limpahan rezeki.

Kekayaan mereka sangat mungkin meningkat melalui berbagai macam jalan, salah satunya melalui pertemanan.

Editor: Novia Tri Astuti
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