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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.18 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Asmara Bersemi, Kesalahan Bukan Akhir Segalanya

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Minggu, 25 Oktober 2026, mengajak Anda untuk lebih menghargai proses, menjaga komunikasi, dan tidak terlalu keras terhadap diri sendiri ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan.

Leo mungkin sedang memikirkan persoalan yang belum terselesaikan atau merasakan tekanan akibat tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Namun, memendam semuanya sendirian justru dapat membuat pikiran semakin terbebani, sehingga berbicara dengan orang yang dipercaya bisa menjadi langkah sederhana untuk mendapatkan sudut pandang baru.

Dalam hubungan asmara, sikap pasangan yang terlihat lebih pendiam juga sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai tanda berkurangnya perhatian.

Sementara itu, urusan keuangan dan karier membutuhkan pertimbangan yang matang agar rasa percaya diri tetap diimbangi dengan keputusan yang realistis.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Minggu, 25 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Leo membutuhkan komunikasi yang terbuka agar hubungan tetap terasa hangat dan tidak dipenuhi prasangka.

Editor: Novia Tri Astuti
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