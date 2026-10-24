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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.12 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Asmara Diuji, Keuangan Butuh Strategi

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Minggu, 25 Oktober 2026, membawa perhatian pada keseimbangan antara kewajiban dan kebahagiaan pribadi.

Libra mungkin merasa perlu memenuhi banyak harapan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri sendiri, hingga lupa memberikan waktu untuk hal-hal sederhana yang sebenarnya membuat hati lebih tenang.

Dalam urusan pekerjaan, rutinitas yang terasa monoton bisa mengurangi semangat, tetapi situasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang tertunda dan mengevaluasi prioritas.

Sementara itu, kehidupan asmara membutuhkan komunikasi yang lebih jelas agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.

Keuangan pun perlu dikelola berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sendiri, bukan dengan mengikuti keputusan orang lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi pribadi.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Minggu, 25 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Libra mungkin membutuhkan kesabaran ekstra, terutama ketika berusaha menyampaikan perasaan atau menjelaskan sesuatu kepada pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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